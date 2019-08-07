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В посольстве США осудили Россию за преследование крымчан

Новости » Политика    07.08.2019 - 16:17
В посольстве США осудили Россию за преследование крымчан
Иллюстративное фото (visaglobal.com.ua)

В ведомстве в очередной раз призвали РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине отреагировало на то, что Россия осуждает жителей Крыма за уклонение от призыва в ряды Вооруженных сил РФ. Об этом сказано в Facebook посольства.

В посольстве выразили обеспокоенность и в очередной раз призвали Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма.

В посольстве США осудили Россию за преследование крымчан

"Мы очень обеспокоены недавними сообщениями о том, что Россия осуждает жителей Крыма за уклонение от призыва в ряды вооруженных сил РФ. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении американского посольства.

Напомним, Крымская правозащитная группа сообщает, что в оккупированном Крыму в 2019 году за уклонение от службы в армии Российской Федерации было осуждено 17 жителей полуострова.

По информации правозащитников, всего в нынешнем году было открыто 20 уголовных дел по ст. 328 Уголовного кодекса России "за уклонение от военной службы в Вооруженных силах РФ", по 17 из них вынесен приговор, еще 3 - на рассмотрении.

Как писало РБК-Украина, госсекретарь США Майк Помпео в ходе беседы с неправительственной организацией "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что оккупированный РФ Крым должен вернуться в состав Украины.

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