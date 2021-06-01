У посольстві РФ в Чехії після висилки залишилося лише сім дипломатів

У посольстві Росії в чеський столиці Празі залишилося лише 7 дипломатів і 25 адміністративно-технічних співробітників. У чеському посольстві в Москві залишилася така ж кількість дипломатичних і недипломатичних співробітників.
Про це з посиланням на МЗС Чехії повідомляє Radio Prague International.
"МЗС Чехії підтвердило виконання російською стороною чеської вимоги про скорочення кількості дипломатів і допоміжного персоналу посольства Росії в Празі. Нині в дипломатичному представництві РФ в чеській столиці залишилося 7 дипломатів і 25 адміністративно-технічних співробітників. Міра має взаємний обов'язковий характер. У чеському посольстві в Москві залишилася така ж кількість дипломатичних і недипломатичних співробітників", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що другий літак з висланими працівниками російського посольства і членами їхніх сімей вилетів з Праги в Москву 31 травня о 16 годині 40 хвилин.
Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в селищі Врбетіце у 2014 році. Далі пішли взаємні кроки у відповідь. Врівноваження кількісного складу дипмісій двох країн за принципом 1:1 зачіпає роботу "чеського дому" в Москві, а також і російської школи в Празі.
За даними чеської контррозвідки, до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.