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У посольстві Білорусі відреагували на виклик до МЗС України їх глави

Автор: РБК-Україна

У посольстві Білорусі відреагували на виклик в МЗС України їх глави. У диппредставництві висловили надію на добросусідські відносини з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Білорусі в Україні.

"10 серпня 2021 року відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь в Україні, радника-посланника К. Камишева в Міністерстві закордонних справ України з директором другого територіального департаменту В. Зваричем. В ході зустрічі було обговорено поточний стан білорусько-українських відносин. На підняті українською стороною питання, в тому числі пов'язані з територіальною цілісністю України, дані вичерпні коментарі", - йдеться в повідомленні.

У той же час, додають в посольстві РБ, "до зовнішньополітичного відомства України була в черговий раз доведена глибока заклопотаність білоруської сторони недружніми діями України до Білорусі, які ведуть до кризи у відносинах між країнами".

Нагадаємо, що у МЗС України викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі через заяви Лукашенка.

Також Лукашенко доручив виробити додаткові заходи у відповідь на санкції.

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