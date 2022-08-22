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Українці зможуть користуватися електронними водійськими правами в Польщі

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Київ, Понеділок 22 серпня 2022 13:27
Українці зможуть користуватися електронними водійськими правами в Польщі Фото: українці в Польщі зможуть користуватися водійськими правами з "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці зможуть користуватися електронним водійським посвідченням у Польщі через застосунок mObywatel.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністру цифрової трансформації Михайла Федорова під час брифінгу.

Він пояснив, що українська "Дія" та польський mObywatel розширюють інтеграцію. Найближчим часом українці зможуть шерити водійські посвідчення та технічний паспорт на автомобіль у польський застосунок.

"Це можливість з української "Дії" пошерити свої водійські посвідчення і технічний паспорт на авто у польський застосунок і тим самим отримати електронні водійські права і техпаспорт для використання в Польщі", - заявив Федоров.

Також у польському mObywatel для українців запустили посвідку Diia.pl.

Нагадаємо, у "Дії" скоро з'являться документи англійською мовою.

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