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Посол о внутренних обсуждениях в ЕС и НАТО: это не 27 или 30 Польш

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Киев, Среда 07 декабря 2022 09:36
Посол о внутренних обсуждениях в ЕС и НАТО: это не 27 или 30 Польш Фото: посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Между странами Европейского союза и НАТО при обсуждении вопроса санкций или помощи Украине могут возникать разногласия. Однако их пытаются решать в диалоге.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

Он отметил, что Польша, Балтийские и Скандинавские страны активизируют вопрос о помощи Украине на уровне ЕС. По его словам, иногда "случаются неожиданные союзники", поэтому это не всегда зависит от географии.

"Я бы не назвал их отношение проукраинским или антироссийским. Я бы назвал его проевропейским. Именно этот кризис подтвердил, что страны нашего региона - от Швеции до Польши - правильно понимали форму угрозы со стороны России и давали правильные рекомендации.", - сказал посол.

Он добавил, что в ходе обсуждения в ЕС и НАТО могут быть разногласия, однако в результате все члены приходят к единому решению.

"Европейский Союз или НАТО - это не 27 или 30 Польшей. Понятно, что это семья, в которой есть разные члены... Но надо сосредоточиться на том, что мы являемся семьей и эта связь укрепляется в ответ на российскую агрессию. Не всегда и не сразу находим понимание, но если бы кто-то 300 дней назад сказал мне, что будет 7-8 пакетов санкций против России - я бы не поверил. Что будут Украине поставлять самое современное оружие - я бы не поверил", - заявил Цихоцкий.

Дипломат добавил, что иногда необходимые решения принимаются не так быстро, как требует ситуация в Украине. Однако поддержка, в частности, Польши, от этого не уменьшается.

Напомним, Financial Times раскрыла подробности девятого пакета санкции ЕС против России.

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