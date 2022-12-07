Посол про внутрішні обговорення в ЄС і НАТО: це не 27 чи 30 Польщ

Між країнами Європейського союзу та НАТО під час обговорення питання санкцій чи допомоги Україні можуть виникати розбіжності. Проте їх намагаються вирішувати у діалозі.

Він зазначив, що Польща, Балтійські та Скандинавські країни активізують питання допомоги Україні на рівні ЄС. За його словами, інколи "трапляються неочікувані союзники", тому це не завжди залежить від географії.

"Я би не назвав їхнє ставлення проукраїнським чи антиросійським. Я б назвав його проєвропейським. Саме ця криза підтвердила, що країни нашого регіону - від Швеції до Польщі - правильно розуміли форму загрози з боку Росії і давали правильні рекомендації", - сказав посол.

Він додав, що під час обговорень в ЄС та НАТО можуть бути розбіжності, проте у результаті всі члени приходять до єдиного рішення.

"Європейський Союз чи НАТО - це не 27 чи 30 Польщ. Зрозуміло, що це сім'я, в якій є різні члени... Але треба зосередитися на тому, що ми є сім'єю і цей зв'язок укріплюється у відповідь на російську агресію. Не завжди і не відразу знаходимо порозуміння, але якби хтось 300 днів тому сказав мені, що буде 7-8 пакетів санкцій проти Росії - я б не повірив. Що будуть Україні постачати найбільш сучасну зброю – я б не повірив", - заявив Ціхоцький.

Дипломат додав, що часом необхідні рішення приймаються не так швидко, як вимагає ситуація в Україні. Проте підтримка, зокрема Польщі, від цього не зменшується.

Нагадаємо, Financial Times розкрила подробиці дев'ятого пакету санкції ЄС проти Росії.

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