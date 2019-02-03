Посол Венесуели в Іраку визнав Гуайдо президентом країни

Рамірес був призначений в 2013 році колишнім президентом Уго Чавесом

Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Рамирес Веласко признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Nacional.

Как сообщается, в своем видеообращении Рамирес заявил, что считает экс-главу Национальной ассамблеи и лидера оппозиции временным исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

"Наше место находится рядом с народом, Конституцией и Национальным собранием как единственной законной властью", - сказал посол.

Отмечается, что на должность посла Венесуэлы в Ираке Рамирес был назначен в 2013 году тогдашним президентом Уго Чавесом.

Напомним, ранее генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янес в своем видеообращении поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо и признал его временным президентом страны.

Добавим, что Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы. За признание экс-главы Национальной ассамблеи Венесуэлы законным лидером страны проголосовали 439 парламентариев, "против" высказались 104 человека, еще 88 человек воздержались от голосования.

Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления на митинге перед своими сторонниками заявил, что предложил Национальной конституционной ассамблеи провести досрочные парламентские выборы.