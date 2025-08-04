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Посол Украины жестко ответил польским радикалам за клевету на "Слава Украине!"

Понедельник 04 августа 2025 23:58
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Посол Украины жестко ответил польским радикалам за клевету на "Слава Украине!" Иллюстративное фото: лозунг для украинцев "Слава Украине" (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Посол Украины в Польше Василий Боднар резко отреагировал на заявление депутата ультраправой "Конфедерации", который попытался связать лозунг "Слава Украине!" с нацистской идеологией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Василия Боднара в Facebook.

Василий Боднар подчеркнул, что в Украине с большим удивлением и беспокойством восприняли подобные высказывания, ведь "Слава Украине!" - это официальный национальный лозунг, который символизирует борьбу за независимость, достоинство и самопожертвование украинского народа.

"Это обращение является символом героизма украинцев в войне за свободу, таким же, как и лозунг "Niech żyje Polska!" для польского народа", - отметил посол.

Он также отметил, что спекуляции вокруг этого лозунга, попытки привязать его к нацизму - являются не только исторически необоснованными, но и опасными, поскольку играют на руку враждебным силам, заинтересованным в ослаблении единства демократического мира.

В завершение заявления Боднар призвал польских политиков к взаимному уважению, взвешенности в высказываниях и ответственности перед общей историей и настоящим, которые требуют единства, а не раздора.

Напомним, украинский посол ответил, является ли Польша до сих пор надежным союзником Киева.

Кроме того, украинский посол объяснил, почему поляки стали хуже относиться к украинцам.

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