Посол України жорстко відповів польським радикалам за наклеп на "Слава Україні!"

Посол України у Польщі Василь Боднар різко відреагував на заяву депутата ультраправої "Конфедерації", який спробував пов'язати гасло "Слава Україні!" з нацистською ідеологією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Василя Боднара в Facebook.

Василь Боднар підкреслив, що в Україні з великим подивом і занепокоєнням сприйняли подібні висловлювання, адже "Слава Україні!" - це офіційне національне гасло, яке символізує боротьбу за незалежність, гідність і самопожертву українського народу.

"Це звернення є символом героїзму українців у війні за свободу, таким самим, як і гасло "Niech żyje Polska!" для польського народу", - зазначив посол.

Він також наголосив, що спекуляції навколо цього гасла, спроби прив’язати його до нацизму - є не лише історично необґрунтованими, а й небезпечними, оскільки грають на руку ворожим силам, зацікавленим у послабленні єдності демократичного світу.

На завершення заяви Боднар закликав польських політиків до взаємної поваги, виваженості у висловлюваннях і відповідальності перед спільною історією та сьогоденням, які вимагають єдності, а не розбрату.