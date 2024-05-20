Посол Украины: Мы благодарны США за оружие, но нам нужно больше и быстрее

Посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в эфире телеканала CBS заявила, что Украина сейчас очень нуждается в как можно большем количестве оружия и должна получить его как можно скорее.

"Нет такого понятия, как достаточно быстро, когда мы противостоим такому злому врагу, и мы должны наверстать упущенное в течение длительной паузы", - сказала Маркарова, добавив, что это должно произойти "скорее".

Посол, недавно вернувшаяся из поездки в Украину, заявила, что стране нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы ответить на усиление ударов по украинским громадам.

"Мы очень благодарны тем, кто предоставляет нам свои системы. Мы благодарны США за то, что они ищут их, позволяют, финансируют некоторые из них, но нам нужно больше, и пора буквально принять несколько смелых решений и предоставить нам больше этого, чтобы мы могли увидеть их сразу, где они нам нужны", – сказала Маркарова.

Также она подчеркнула, что Украина настаивает на разрешении наносить удары по целям на территории России оружием американского производства.

"Мы защищаемся. Независимо от того, наносим мы удары по российским войскам на нашей территории или российским войскам за пределами нашей территории. И мы пытаемся это делать. Но, конечно, есть определенные ограничения. Сейчас я не буду публично вдаваться в дискуссии с США или любым другим нашим партнером. Но я просто хочу сказать, что понятно, что Россия здесь агрессор", - подчеркнула дипломат.

Удары по территории РФ