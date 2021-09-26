Посол України про вибори в Німеччині: Берлін зацікавлений у збереженні нормандського формату
Лідер Соціально-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц, який ймовірно стане канцлером за результатами виборів, підтримуватиме нинішній зовнішньополітичний курс Берліну. Він готовий продовжити активність Німеччини у нормандському форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Берліні Андрія Мельника в коментарі "Суспільному".
Дипломат зазначив, що Шольц був присутнім на останніх зустрічах у Берліні під час візиту глави МЗС України Дмитра Кулеби.
"Саме під час цієї дуже тривалої та ґрунтовної розмови ми почули із перших вуст готовність Берліна і після виборів продовжити активність у нормандському форматі. Якою вона буде? Наразі важко говорити, наскільки зміняться акценти, підходи, адже зрозуміло, що не буде такого як до сьогодні, коли пані Меркель що два-три тижні дзвонила Путіну, підтримувала прямий контакт із нашим президентом та французькою стороною", - зазначив Мельник.
Він наголошує, що наразі важко говорити про те, чи може Україна сподіватися на прорив у перемовинах.
"Ми точно можемо виходити з того, що цей курс "малих кроків" буде продовжений. Німці зацікавлені, щоб "нормандія" збереглася, адже йдеться так само і про їх імідж, про те чи зможе німецька дипломатія, німецька еліта завершити успішно те, що почала пані Меркель", - сказав посол.
Мельник додав, що результатом нормандського формату "може бути лише повна деокупація сходу України, припинення воєнних дій, і повна реалізація Мінську".
Нагадаємо, з'явилися перші екзит-поли на виборах до Бундестагу в Німеччині, відповідно до яких виграють соціал-демократи.