ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Посол України про вибори в Німеччині: Берлін зацікавлений у збереженні нормандського формату

Новость на русском →
Неділя 26 вересня 2021 21:26
Посол України про вибори в Німеччині: Берлін зацікавлений у збереженні нормандського формату Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany/mfa.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Лідер Соціально-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц, який ймовірно стане канцлером за результатами виборів, підтримуватиме нинішній зовнішньополітичний курс Берліну. Він готовий продовжити активність Німеччини у нормандському форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Берліні Андрія Мельника в коментарі "Суспільному".

Дипломат зазначив, що Шольц був присутнім на останніх зустрічах у Берліні під час візиту глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Саме під час цієї дуже тривалої та ґрунтовної розмови ми почули із перших вуст готовність Берліна і після виборів продовжити активність у нормандському форматі. Якою вона буде? Наразі важко говорити, наскільки зміняться акценти, підходи, адже зрозуміло, що не буде такого як до сьогодні, коли пані Меркель що два-три тижні дзвонила Путіну, підтримувала прямий контакт із нашим президентом та французькою стороною", - зазначив Мельник.

Він наголошує, що наразі важко говорити про те, чи може Україна сподіватися на прорив у перемовинах.

"Ми точно можемо виходити з того, що цей курс "малих кроків" буде продовжений. Німці зацікавлені, щоб "нормандія" збереглася, адже йдеться так само і про їх імідж, про те чи зможе німецька дипломатія, німецька еліта завершити успішно те, що почала пані Меркель", - сказав посол.

Мельник додав, що результатом нормандського формату "може бути лише повна деокупація сходу України, припинення воєнних дій, і повна реалізація Мінську".

Нагадаємо, з'явилися перші екзит-поли на виборах до Бундестагу в Німеччині, відповідно до яких виграють соціал-демократи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Андрей Мельник Выбори в Німеччині
NEWS
Посол України про вибори в Німеччині: Берлін зацікавлений у збереженні нормандського формату
Посол України про вибори в Німеччині: Берлін зацікавлений у збереженні нормандського формату
DAILY
"Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом