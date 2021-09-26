ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Посол Украины о выборах в Германии: Берлин заинтересован в сохранении нормандского формата

Новина українською →
Воскресенье 26 сентября 2021 21:26
Посол Украины о выборах в Германии: Берлин заинтересован в сохранении нормандского формата Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany/mfa.gov.ru)
Автор: Инна Собора

Лидер Социально-демократической партии Германии Олаф Шольц, который вероятно станет канцлером по результатам выборов, будет поддерживать нынешний внешнеполитический курс Берлина. Он готов продолжить активность Германии в нормандском формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Берлине Андрея Мельника в комментарии "Суспільному".

Дипломат отметил, что Шольц присутствовал на последних встречах в Берлине во время визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Именно во время этого очень длительного и обстоятельного разговора мы услышали из первых уст готовность Берлина и после выборов продолжить активность в нормандском формате. Какой она будет? Сейчас трудно говорить, насколько изменятся акценты, подходы, ведь понятно, что не будет такого, как сегодня, когда госпожа Меркель каждые две-три недели звонила Путину, поддерживала прямой контакт с нашим президентом и французской стороной", - отметил Мельник.

Он отмечает, что сейчас трудно говорить о том, может ли Украина надеяться на прорыв в переговорах.

"Мы точно можем исходить из того, что этот курс "малых шагов" будет продлен. Немцы заинтересованы, чтобы" нормандия" сохранилась, ведь речь идет так же и об их имидже, о том сможет ли немецкая дипломатия, немецкая элита завершить успешно то, что начала госпожа Меркель", - сказал посол.

Мельник добавил, что результатом нормандского формата "может быть только полная деокупация востока Украины, прекращение военных действий, и полная реализация Минске".

Напомним, появились первые экзит-полы на выборах в Бундестаг в Германии, в соответствии с которыми выигрывают социал-демократы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Андрей Мельник Выборы в Германии
NEWS
Посол Украины о выборах в Германии: Берлин заинтересован в сохранении нормандского формата
Посол Украины о выборах в Германии: Берлин заинтересован в сохранении нормандского формата
DAILY
"Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом