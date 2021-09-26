Посол Украины о выборах в Германии: Берлин заинтересован в сохранении нормандского формата

Лидер Социально-демократической партии Германии Олаф Шольц, который вероятно станет канцлером по результатам выборов, будет поддерживать нынешний внешнеполитический курс Берлина. Он готов продолжить активность Германии в нормандском формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Берлине Андрея Мельника в комментарии "Суспільному" .

Дипломат отметил, что Шольц присутствовал на последних встречах в Берлине во время визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Именно во время этого очень длительного и обстоятельного разговора мы услышали из первых уст готовность Берлина и после выборов продолжить активность в нормандском формате. Какой она будет? Сейчас трудно говорить, насколько изменятся акценты, подходы, ведь понятно, что не будет такого, как сегодня, когда госпожа Меркель каждые две-три недели звонила Путину, поддерживала прямой контакт с нашим президентом и французской стороной", - отметил Мельник.

Он отмечает, что сейчас трудно говорить о том, может ли Украина надеяться на прорыв в переговорах.

"Мы точно можем исходить из того, что этот курс "малых шагов" будет продлен. Немцы заинтересованы, чтобы" нормандия" сохранилась, ведь речь идет так же и об их имидже, о том сможет ли немецкая дипломатия, немецкая элита завершить успешно то, что начала госпожа Меркель", - сказал посол.

Мельник добавил, что результатом нормандского формата "может быть только полная деокупация востока Украины, прекращение военных действий, и полная реализация Минске".