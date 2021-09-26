Партія Меркель може програти вибори в Бундестаг, - екзит-поли
З'явилися перші екзит-поли на виборах до Бундестагу в Німеччині. Згідно з попередніми даними, партія поки що діє канцлера Ангели Меркель може програти соціал-демократам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екзит-поли ZDF і ARD.
Так, екзит-пол ZDF показує, що блок Меркель ХДС/ХСС програє вибори соціал-демократам і набирає 24% проти 26%. На третьому місці партія "Союз 90 / Зелені" з 14,5% голосів.
За даними екзит-полу ARD, у ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25%. "Вільна демократична партія" (FDP) і "Альтернатива для Німеччини" (AfD) набирають по 11% голосів. У "Зелених" - 15%.
Нагадаємо, сьогодні в Німеччині проходять вибори в Бундестаг, в яких вперше за 16 років не бере участі Ангела Меркель.
РБК-Україна писало, що основні претенденти на посаду глави німецького уряду – однопартієць Меркель Армін Лашет, що представляє політичний союз ХДС/ХСС, Олаф Шольц з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і Анналена Бербок від "Зелених". За даними останніх опитувань, лідирує СДПН.