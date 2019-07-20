Посол України в США прокоментував своє звільнення

Валерій Чалий прокоментував завершення його чотирьохрічної каденції в якості посла України в США. Про це він написав у своєму Facebook.

Дипломат заявив, що чотири роки - це достатній термін, що продемонструвати "достойний результат на важливому зовнішньополітичному напрямі".

"Повернуся в Україну з глибокою подякою своїм співвітчизникам, з ким боролися за демократію проти авторитаризму і продовжуємо боротьбу за світле майбутнє самостійної і успішної України проти спроб Росії затягнути нас в радянське чи імперське минуле. Повернуся з вдячністю народу Сполучених Штатів - тепер дійсно нашого стратегічного партнера, з новими можливостями, з величезною підтримкою українців по обидва береги Атлантики, з гордістю за Україну і наших Героїв", - написав Чалий.

Він також зазначив, що попереду ще багато роботи попереду та потрібно докласти багато зусиль для того, щоб зробити незворотним "той історичний євроатлантичний шлях, який ми обрали і за який українці заплатили величезну ціну - тисячі життів наших Героїв".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 липня звільнив надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки Валерія Чалого.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський підписав низку указів про звільнення Надзвичайних і Повноважних послів України.