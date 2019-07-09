Чалий: Україна буде купувати у США сучасне озброєння

Фото: посол України в США Валерій Чалий (newsnetwork.tv)

Чалий зазначив, що 92% всієї військової допомоги Україна одержала саме з США

Україна буде купувати у США сучасну зброю, яка стоїть на озброєнні американської армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла України в США Валерія Чалого "Голосу Америки".

За словами посла, рівень військово-технічної, військово-політичної співпраці і взаємодії України та США в даний час на порядок вище, ніж 3-4 роки тому.

"Те, що ми переходимо на можливості закупівель озброєння, говорить про довіру, якої не було у 2014 році... Це залежало від наших дій, нам потрібно було зробити дві речі: показати, що немає корупційної складової в тих поставках, які йдуть і вони не потраплять ворогові, і вони надійно зберігається від потрапляння російській стороні, ми це показали", - зазначив він.

Чалий також зазначив, що США у цьому питанні є найбільшим донором України. Так само він додав, що 92% всієї військової допомоги Україна одержала саме із США. За його словами, в цьому році США виділили на оборону України 365 млн доларів, зокрема, 50 млн - на летальне озброєння.

Дипломат пояснив, що робота над тим, щоб налагодити прямі закупівлі зброї у США була розпочата давно, і в минулому році нарешті були схвалені всі законодавчі поправки, які зробили такі прямі поставки можливими.

“Ми зараз говоримо про сучасне озброєння. Тому що саме таке озброєння поставляється через систему урядових угод... Про таке озброєння, якого немає у нас, а в американської армії є“, - зазначив посол.

При цьому Чалий не уточнив, про яку саме зброю йде мова, зазначивши, що його перелік є у рішенні Конгресу.

Зазначимо, уряд Канади виділить на підтримку України 45 мільйонів доларів. В тому числі, буде передано 25 мільйонів доларів для реалізації інклюзивних і враховування гендерних аспектів реформ в Україні.

Нагадаємо, у Конгресі США схвалили ще 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні. З них 100 мільйонів доларів виділять на летальне озброєння. Як наголошується в документі, проект спрямований на надання Києву ракет для систем берегової охорони і протикорабельних ракет.