ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білий дім поширив розклад заходів саміту Байдена і Путіна

Новость на русском →
Женева, Середа 16 червня 2021 04:17
Білий дім поширив розклад заходів саміту Байдена і Путіна Фото: президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Артур Родивилов

Стало відомо точний час початку зустрічі президентів Росії і Сполучених Штатів Володимира Путіна і Джо Байдена у Женеві. Безпосередньо зустріч призначена на 13.35 за місцевим часом (14:35 за Києвом).

Про це йдеться в розкладі американського президента, яке в соцмережах поширили журналісти.

Також стало відомо, що переговори Путіна і Байдена в розширеному складі почнуться о 14:55 за місцевим часом (15:55 за Києвом).

Раніше президент США Байден зустрівся з керівництвом Швейцарії перед самітом з російським президентом Путіним. Лідери Росії та Сполучених Штатів зустрічаються в Женеві 16 червня.

До цього Білий дім назвав можливі теми саміту - серед них ситуації в Україні та в Білорусі. Крім того, Вашингтон очікує, що глави держав витратять "неабияку кількість часу" на обговорення питань стратегічної стабільності.

Нагадаємо, напередодні саміту Байдена і Путіна РБК-Україна зібрала основні заяви лідерів США і Росії. Зокрема, вони заявляли, що на сьогодні відносини між країнами знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років. Але за словами Байдена, суперечки можна було б дозволити, якщо Путін буде діяти відповідно до міжнародних норм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Володимир Путін Джозеф Байден
NEWS
Білий дім розкрив теми, які Байден планує обговорити з Путіним
Білий дім розкрив теми, які Байден планує обговорити з Путіним
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю