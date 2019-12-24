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Зеленський призначив нових послів України в Хорватії та Вірменії

Новини » Політика     24.12.2019 - 16:32
Зеленський призначив нових послів України в Хорватії та Вірменії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Укази про призначення опубліковані 24 грудня

У вівторок, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України в Хорватії та Вірменії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, Василь Кирилич був призначений послом у Хорватії.

"Призначити Кирилича Василя Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Хорватія", - йдеться в указі №942/2019.

До цього він обіймав посаду начальника Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби міністерства закордонних справ України.

У свою чергу, Іван Кулеба був призначений послом у Вірменії.

"Призначити Кулебу Івана Дмитровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Вірменія", - випливає з указу №941/2019.

Варто відзначити, що до цього Кулеба обіймав посаду посла України в Республіці Казахстан. Указ про його звільнення з цієї посади також був підписаний сьогодні.

Нагадаємо, раніше грудня Зеленський призначив нового посла в Сполучених Штатах Америки. Так, відповідно до указу №911 / 2019, новим послом України в США став колишній постійний представник в ООН Володимир Єльченко.

Також Зеленський призначив постійним представником України при ООН Сергія Кислицю.

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