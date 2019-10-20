Помпео повідомив про дотримання перемир'я в Сирії

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

За його словами, перемир'я на півночі Сирії здебільшого дотримується

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що перемир'я на півночі Сирії здебільшого дотримується, і очікує відведення курдських сил. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ABC, яке вийшло в ефір у неділю.

Говорячи про досягнуте США і Туреччиною угоду про припинення бойових дій, він зазначив: "Ми виступили зі спільною заявою, ми вважаємо, що це допоможе врятувати життя людей".

Коментуючи дотримання перемир'я, Помпео додав: "досі воно працювало, потрібно ще багато зробити для подальшого його виконання".

За його інформацією, на півночі Сирії "порівняно мало бойових дій", в ряді місць був зафіксований "безладний вогонь зі стрілецької зброї".

За словами держсекретаря, "минулої ночі вивезли поранених з міста Рас-ель-Айна".

Нагадаємо, Туреччина припиняє військову операцію в Сирії на 120 годин, щоб дозволити курдам вивести війська з "безпечної зони". Зокрема, всі дії в рамках операції "Джерело світу" будуть припинені, а сама операція повністю зупинена аж до повного завершення відведення курдів.

Додамо, що турецька армія без бою зайняла місто Рас-ель-Айн на півночі Сирії. Бої за цей населений пункт йшли з самого початку військової операції Анкари проти курдських формувань.