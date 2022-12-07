Посол Цихоцкий рассказал, что делает Польша для упрощения пересечения КПП из Украины
В Польше работают над упрощением пересечения границы со стороны Украины. Это касается не только украинцев, но и переправляемых грузов через КПП.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.
"Польша, Словакия и Венгрия находятся в Шенгенской зоне. Она не позволяет совместный контроль в таком смысле, что будет единственное таможенное окно, единственное паспортное окно с Украиной. Но мы делаем все, чтобы упростить эту процедуру, чтобы сократить время, когда грузы или люди вынуждены находиться на КПП. Где-то, возможно, нужно модернизировать инфраструктуру, чтобы, например, в одном здании работали наши пограничные службы. Где-то это невозможно сделать, например, из-за географических особенностей и т.д.", - рассказал он.
По его словам, со стороны Польши уже было принято много смелых решений, чтобы разъединить КПП, обслуживающее исключительно фуры и людей.
"Было ускорено строительство некоторых КПП, открытие которых предполагалось через несколько лет для какого-то локального движения. Теперь мы видим это по-другому. Важно, что осенью Украина стала частью международного транзитно-таможенного договора, что также упрощает ряд процедур. Можно добавить в систему заявление о своем грузе, эта система диджитализована. В конце концов это уменьшает время пребывания машины на КПП", - рассказал посол.
При этом, по его мнению, пока этого недостаточно.
"Следует понимать, что из-за российской агрессии ваши способности экспорта через черноморские порты ограничены, а граница с Беларусью закрыта. К сожалению или просто объективно, эти польско-украинские КПП не строились для такого масштаба грузов и людей. И потому нужно делать выводы", - объяснил Цихоцкий.
Он напомнил, что премьер-министр Моравецкий 26 ноября делал по этому поводу заявление. Мы настроены модернизировать, увеличивать возможности этих КПП.
"Но важны здесь решения и с украинской стороны - как вы это видите, это временная ситуация или нет, нужно принимать решения относительно миллиардов гривен или миллионов евро. С нашей стороны есть мнение, что лучше нужно быть диверсифицированным и не зависеть от одного направления экспорта или импорта. В этом отношении идет очень интенсивная динамическая работа с обеих сторон, есть хорошая коммуникация. Но масштаб этого вызова является таким, что не стоит разочаровывается, если за сегодня и завтра этот вопрос не будет решен", - резюмировал посол.
Как сообщалось, Министерство иностранных дел Польши не исключает, что из-за миграционного кризиса могут закрыть новые пункты пропуска на границе с Беларусью. Как заявил замглавы польского МИД Марцин Пшидач, это зависит от действий Минска.
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