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Польща через мігрантів допускає закриття нових КПП на кордоні з Білоруссю

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Варшава, Четвер 25 листопада 2021 13:19
Польща через мігрантів допускає закриття нових КПП на кордоні з Білоруссю Фото: мігранти на кордоні Білорусі та Польщі (t.me/gpkgovby)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство закордонних справ Польщі не виключає, що через міграційну кризу можуть закрити нові пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Як заявив заступник голови польського МЗС Марцін Пшидач, це залежить від дій Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wnp.pl.

"Ситуація на кордоні - це небезпека, яка змусила нас закрити цей перехід в Кузьниці. Ми абсолютно сповнені рішучості убезпечити польський кордон. Якщо ситуація загостриться, то буде необхідно закрити й інші прикордонні переходи", - зазначив Пшидач.

За його словами, все залежить від білоруської сторони.

"Якщо вона завершить цю гібридну операцію щодо Польщі, Польща як торговий партнер - не тільки в регіоні, але і для азіатських партнерів - хотіла б, щоб ця торгівля функціонувала нормально, але все це буде залежати від безпеки на кордоні", - додав він.

Нагадаємо, раніше лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко у відповідь на погрози закрити польські пункти пропуску сам пригрозив закрити кордон.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що потік мігрантів у Білорусі значно зменшився.

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