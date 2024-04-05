Посол США о ракетном ударе россиян по Запорожью: Ужасная тактика

Так дипломат отреагировала на ракетные удары войск РФ по Запорожью, в результате которых по последним данным погибли четыре человека и более двадцати - пострадали.

"Сегодня Россия атаковала Запорожье... ракетными ударами с интервалом в 40 минут - ужасная тактика, очевидно, преследовала цель убить тех, кто первыми реагирует, и журналистов на месте происшествия", - говорится в публикации Бринк.

Также посол подчеркнула, что РФ должна отвечать за подобные преступления против мирного населения Украины.

В своем посте дипломат обнародовала фото с места российских обстрелов в Запорожье.