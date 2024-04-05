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Посол США о ракетном ударе россиян по Запорожью: Ужасная тактика

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Сегодняшний российский ракетный обстрел города Запорожье свидетельствует о намерении оккупантов двойными ударами убивать большее количество людей, и является очередным примером военных преступлений Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) посла Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк.

Так дипломат отреагировала на ракетные удары войск РФ по Запорожью, в результате которых по последним данным погибли четыре человека и более двадцати - пострадали.

"Сегодня Россия атаковала Запорожье... ракетными ударами с интервалом в 40 минут - ужасная тактика, очевидно, преследовала цель убить тех, кто первыми реагирует, и журналистов на месте происшествия", - говорится в публикации Бринк.

Также посол подчеркнула, что РФ должна отвечать за подобные преступления против мирного населения Украины.

В своем посте дипломат обнародовала фото с места российских обстрелов в Запорожье.

Удары по Запорожью 5 апреля

Ранее сегодня сообщалось, что в Запорожье около трех часов дня раздался взрыв во время воздушной тревоги. Для обстрела российские захватчики предварительно использовали баллистическое вооружение. После этого спустя некоторое время в городе прогремели еще два взрыва.

В результате вражеского обстрела в Запорожье погибли четыре человека, еще более 20 граждан пострадали.

После этого министр внутренних дел Игорь Клименко обратился к гражданским гражданам и отметил важность соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Чиновник после сегодняшних ударов по Запорожью и Харькову, где также были взрывы из-за вражеских атак, заявил, что войска РФ применяют тактику двойных ударов по городам Украины с целью поразить побольше людей, так как на места "прилетов" прибывают экстренные службы для помощи пострадавшим.

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