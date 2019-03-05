Посол США прокоментувала конкурс до ВАКС

Йованович підкреслила, що суди зараз використовують для блокування реформ в Україні

Процесс набора кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вызывает вопросы. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, 30% кандидатов в ВАКС оказались непрофессиональными.

"Мы считаем, что теперь нужно ставить вопрос к кандидатам, которые должны стать судьями Высшего антикоррупционного суда. 30% судей показали, что они не полностью соответствуют профессиональным стандартам... Я думаю, что это очень важно", - сообщила Йованович.

Посол подчеркнула, что суды сейчас используют для блокирования реформ в Украине.

"Целостность судебной ветви очень важна для Украины для того, чтобы превратить ее в процветающую демократию. Вместо этого мы видим действия, которые суды используют для того, чтобы блокировать некоторые реформы", - добавила Йованович.

Напомним, ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) может заработать до конца марта.

Как писало РБК-Украина ранее, Государственная судебная администрация назначила Алексея Жукова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата ВАКС.

Добавим, ранее сообщалось, что в конкурсе в Высший антикоррупционный суд продолжит принимать участие 71 кандидат.