Посол США закликала звільнити Холодницького

Йованович вважає, що Холодницькому не можна довірити ведення антикорупційних справ

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что необходимо сменить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт посольства.

Йованович подчеркнула, что такие действия необходимы для целостности антикоррупционных институтов.

"Тому, кто был пойман за предоставление консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти дела", - сказала Йованович.

Она также отметила, относительно виновных в коррупции должно проводиться расследование, суд, и если вина доказана, они должны попасть за решетку.

"Чтобы так было, все элементы антикоррупционной архитектуры должны присутствовать и работать эффективно", - добавила посол США.

Ранее Йованович заявила, что решение Конституционного суда относительно отмены статьи о незаконном обогащении является серьезным шагом назад в антикоррупционной реформе в Украине.

Напомним, в марте 2018 НАБУ опубликовало записи разговоров руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, обвинив его в том, что он сливал информацию о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, а также давление на чиновников и прокуроров, чтобы те принимали нужные решения.

19 сентября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что НАБУ пытается вновь его прослушивать. Холодницкий попросил полицию и Службу безопасности Украины провести расследование по факту прослушки САП представителями НАБУ.