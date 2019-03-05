ru
ua

Посол США закликала Раду зняти депутатську недотоканність


Йованович вважає, що це рішення повинні підтримати на наступній сесії ВР

Верховная рада должны проголосовать за снятие неприкосновенности с народных депутатов. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Йованович, депутаты должны поддержать снятие неприкосновенности уже на следующей сессии (осенью 2019 года, - ред.).

"Уже десятилетиями обсуждают, депутаты, которые имеют иммунитет от преследования, они должны снять неприкосновенность. На следующей сессии Верховной рады это за должны проголосовать", - сообщила Йованович.

РБК-Украина писало, что в Верховной раде Украины нынешнего созыва нет достаточного количества голосов для отмены депутатской неприкосновенности. По словам нардепа от Радикальной партии Игоря Попова, в парламенте нет поддержки в 300 голосов, необходимых для снятия депутатской неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что ключевым законопроектом об отмене неприкосновенности является президентский, который предусматривает, что с 1 января 2020 года у нардепов не будет "иммунитета". В конце сентября 2018 года нардепы 274 голосами поддержали продолжение работы над проектом после того, как его одобрил Конституционный суд.

КСУ скасував статтю КК про незаконне збагачення Під Києвом знову проходить акція біля будинку сім'ї Гладковских
Читати всі новини