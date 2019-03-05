Посол США закликала Раду зняти депутатську недотоканність

Йованович вважає, що це рішення повинні підтримати на наступній сесії ВР

Верховная рада должны проголосовать за снятие неприкосновенности с народных депутатов. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Йованович, депутаты должны поддержать снятие неприкосновенности уже на следующей сессии (осенью 2019 года, - ред.).

"Уже десятилетиями обсуждают, депутаты, которые имеют иммунитет от преследования, они должны снять неприкосновенность. На следующей сессии Верховной рады это за должны проголосовать", - сообщила Йованович.

РБК-Украина писало, что в Верховной раде Украины нынешнего созыва нет достаточного количества голосов для отмены депутатской неприкосновенности. По словам нардепа от Радикальной партии Игоря Попова, в парламенте нет поддержки в 300 голосов, необходимых для снятия депутатской неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что ключевым законопроектом об отмене неприкосновенности является президентский, который предусматривает, что с 1 января 2020 года у нардепов не будет "иммунитета". В конце сентября 2018 года нардепы 274 голосами поддержали продолжение работы над проектом после того, как его одобрил Конституционный суд.