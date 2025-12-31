ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Посол США поздравил РФ с Новым годом, заговорив на русском (видео)

Москва, Среда 31 декабря 2025 14:13
UA EN RU
Посол США поздравил РФ с Новым годом, заговорив на русском (видео) Фото: посла США в РФ Дуглас Дайкхаус (usembassy.gov)
Автор: Мария Кучерявец

США официально поздравили Россию с Новым годом, несмотря на продолжающуюся полномасштабную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение посла США в РФ Дугласа Дайкхауса.

В частности, он обратился к россиянам от имени американского народа. И в начале и в конце речи говорил на русском.

Свое обращение к россиянам он начал со слов "Дорогие друзья, с наступающим Новым годом".

"...от имени американского народа передаю вам и вашим семьям искренние поздравления. Дух этого времени призывает к размышлениям, обновлению и надежде. Это время, когда люди во всем мире останавливаются, чтобы осмыслить не только то, где они были, но и куда хотят идти", - продолжил дальше Дайкхаус, но уже на родном языке.

Он напомнил россиянам, что "конфликты не определяют будущее", если не позволить этого делать.

"Новый год дает шанс двигаться вперед, стремиться к миру как взаимной ответственности и взаимной выгоде", - сказал Дайкхаус.

Посол США упомянул в своем обращении и войну РФ против Украины. По его словам, президент Дональд Трамп "последовательно подчеркивал важность окончания войны между Россией и Украиной", а его администрация "усердно работала над тем, чтобы поощрять диалог и действия, искать путь к миру, который уважает суверенитет государств.

"Его усилия заложили основу для продолжения взаимодействия и переговоров, а его преданность дипломатии остается маяком надежды для наших стран", - утверждает Дайкхаус.

По его словам "американцы и русские разделяют глубокие традиции стойкости, креативности и любви к своей родине" и "эти общие ценности могут быть основой для построения более мирного будущего".

"Желаю здоровья, мира и благополучия в Новом году", - завершил поздравление посол, произнеся фразу на русском языке.

Отношения РФ-США после возвращения Трампа

Напомним, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом американская внешняя политика начала менять акценты в отношениях с Москвой и Пекином.

Трамп возобновил прямой диалог Вашингтона с Кремлем, считая, что именно переговоры с Путиным могут помочь завершить войну в Украине.

Одна из таких состоялась на днях перед и после встречи Трампа с президентом Владимиром Зеленским, где обсуждался мирный план по Украине.

В команде Трампа считают, что именно "перезагрузка" отношений между США и РФ может оторвать Россию от Китая и тем самым реализовать долгосрочную цель Трампа - ослабить стратегическое партнерство между Москвой и Пекином, которое усилилось после начала полномасштабной войны в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Новый год
Новости
Дроны ГУР поразили НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе, - источники
Дроны ГУР поразили НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе, - источники
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем