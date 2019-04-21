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Посол США відвідала виборчі дільниці у Києві

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 18:09
Посол США відвідала виборчі дільниці у Києві
Фото: Марі Йованович (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Вона заявила, що українці голосують відповідально

Посол США в Україні Марі Йованович у день виборів 2019 відвідала виборчі дільниці у Києві. Про це повідомляється у Twitter посольства США в Україні. 

Йованович, зокрема, відзначила, що українці відповідально голосують на виборах президента. 

"Сьогодні вранці посол Йованович відвідала виборчі дільниці у Києві та була рада бачити, що українські громадяни відповідально реалізують своє виборче право і голосують", - йдеться в повідомленні. 

Посол США відвідала виборчі дільниці у Києві

Раніше посол заявила, що очікує демократичних і вільних виборів в Україні. 

"Я і мої колеги з посольства США разом з народом України очікуємо сьогодні демократичних і мирних виборів, які відображають волю громадян України. Сподіваюся, що сьогодні всі українці, які володіють виборчим правом, візьмуть активну участь у демократії і проголосують", - зазначила Йованович. 

Раніше повідомлялося, що США і Європейський союз продовжать підтримку України незалежно від того, хто переможе на президентських виборах. 

Нагадаємо, посол США Марі Йованович раніше заявляла, що перший тур виборів президента України пройшов мирно та конкурентно

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