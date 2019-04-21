Посол США відвідала виборчі дільниці у Києві

Фото: Марі Йованович (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Вона заявила, що українці голосують відповідально

Посол США в Україні Марі Йованович у день виборів 2019 відвідала виборчі дільниці у Києві. Про це повідомляється у Twitter посольства США в Україні.

Йованович, зокрема, відзначила, що українці відповідально голосують на виборах президента.

"Сьогодні вранці посол Йованович відвідала виборчі дільниці у Києві та була рада бачити, що українські громадяни відповідально реалізують своє виборче право і голосують", - йдеться в повідомленні.

Раніше посол заявила, що очікує демократичних і вільних виборів в Україні.

"Я і мої колеги з посольства США разом з народом України очікуємо сьогодні демократичних і мирних виборів, які відображають волю громадян України. Сподіваюся, що сьогодні всі українці, які володіють виборчим правом, візьмуть активну участь у демократії і проголосують", - зазначила Йованович.

Раніше повідомлялося, що США і Європейський союз продовжать підтримку України незалежно від того, хто переможе на президентських виборах.

Нагадаємо, посол США Марі Йованович раніше заявляла, що перший тур виборів президента України пройшов мирно та конкурентно.