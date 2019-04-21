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Посол США посетила избирательные участки в Киеве

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 18:09
Посол США посетила избирательные участки в Киеве
Фото: Мари Йованович (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Она заявила, что украинцы голосуют ответственно

Посол США в Украине Мари Йованович в день выборов 2019 посетила избирательные участки в Киеве. Об этом сообщается в Twitter посольства США в Украине.

Йованович, в частности, отметила, что украинцы ответственно голосуют на выборах президента.

"Сегодня утром посол Йованович посетила избирательные участки в Киеве и была рада видеть, что украинские граждане ответственно реализуют свое избирательное право и голосуют", - говорится в сообщении.

Посол США посетила избирательные участки в Киеве

Ранее посол заявила, что ожидает демократических и свободных выборов в Украине.

"Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ожидаем сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины. Надеюсь, что сегодня все украинцы, которые обладают избирательным правом, примут активное участие в демократии и проголосуют", - отметила Йованович.

Ранее сообщалось, что США и Европейский союз продолжат поддержку независимо от того, кто победит на президентских выборах.

Напомним, посол США Мари Йованович ранее заявляла, что первый тур выборов президента Украины прошел мирно и конкурентно.

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