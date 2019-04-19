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США та ЄС заявили про підтримку України після виборів

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 15:10
США та ЄС заявили про підтримку України після виборів
Фото: Марі Йованович (Віталій Носач/РБК-Україна)

ЄС та США обіцяють сприяти демократизації та модернізації країни

США і Європейський союз продовжать підтримку України незалежно від того, хто переможе на президентських виборах 2019, другий тур яких запланований на 21 квітня. Таку заяву у вівторок  зробили посол США в Україні Марі Йованович і голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, пише "Радіо Свобода"

Мінгарелі зазначив, що ЄС продовжить підтримувати український народ, хто б не виграв вибори, для сприяння демократизації, модернізації країни і руху в напрямку Європейського союзу.

"Уряд США продовжуватиме співпрацювати з будь-яким кандидатом, якого оберуть українці. Ми продовжуватимемо працювати над тими речами, які важливі і для українського народу, і для США, а саме: успішне вирішення конфлікту на сході, процвітаюча економіка і повага урядом усіх громадян відповідно до закону", – додала Йованович.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів. До другого туру пройшли два кандидати - Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

Раніше директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що у другому турі виборів явка виборців може бути нижчою від явки в першому турі.

РБК-Україна писало, що дебати між кандидатами в президенти 19 квітня на стадіоні "Олімпійський" модеруватимуть голова правління "Громадського радіо", ведучий Андрій Куликов і телеведуча ICTV Олена Фроляк. 

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