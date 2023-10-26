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Посол США подтвердила начало обучения украинских пилотов на F-16 в Аризоне

Фото: Бриджит Бринк, посол США в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пилоты начали летные обучения на истребителях F-16 в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украина Бриджит Бринк в Twitter.

"Украинские пилоты сейчас тренируются на самолетах F-16 Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Аризона. Это важная часть развития противовоздушной обороны Украины", - отметила дипломат. 

По ее словам, США гордятся тем, что вместе с европейскими партнерами предоставляют Украине помощь для защиты от российской агрессии. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 25 октября, корреспондентка Politico Лара Селигман сообщила, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в американском штате Аризона. 

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не опроверг и не подтвердил такую информацию. По его словам, все узнают, когда наши летчики обнародуют фото в кабине F-16 после удачного вылета. 

 

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