Посол США в ООН пригрозил России новыми санкциями и пообещал Украине оружие

Уолтц подчеркнул, что дипломатия является "единственным путем к длительному и справедливому миру".

"Мы предложили России щедрые условия, включая отмену санкций. Мы попросили Россию прекратить свои атаки и встретиться непосредственно с Украиной для переговоров о мирном урегулировании. К сожалению, боевые действия продолжаются. Трагично, что это приводит к новым жертвам среди гражданского населения", - сказал он.

Посол США также напомнил о вторжении российских дронов в воздушное пространство третьих стран, включая наших союзников по НАТО, что "рискует еще больше расширить этот конфликт".

Он подчеркнул, что удары Украины по российскому энергетическому сектору и другой критической инфраструктуре ограничили способность Кремля финансировать свою военную экономику.

Уолтц также добавил, что Россия понесла более миллиона потерь и находится под давлением жестких международных санкций.

"Суть в том, что расходы для всех сторон были разрушительными, и пришло время закончить эту войну. И я надеюсь, что мы все согласны, что эта война не закончится военным путем. Лидеры России и Украины должны вести переговоры. И Россия, и Украина должны согласиться на перемирие", - подчеркнул посол.

Он напомнил, что в конце октября США ввели дополнительные санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний и пригрозил России новыми санкциями и дальнейшими поставками оружия Украине, если Кремль не прекратит огонь.

"Мы можем наложить дополнительные экономические санкции. Если Россия будет продолжать игнорировать призывы к прекращению огня, мы также будем продолжать предоставлять оружие для обороны Украины", - отметил Уолтц.