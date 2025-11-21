Посол США в ООН пригрозил России новыми санкциями и пообещал Украине оружие

Соединенные Штаты Америки готовы ввести дополнительные экономические санкции против России и продолжить поставки оружия Украине, если Кремль продолжит игнорировать призывы к прекращению огня.
Как сообщает РБК-Украина, об этом постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил во время заседания Совета безопасности ООН.
Уолтц подчеркнул, что дипломатия является "единственным путем к длительному и справедливому миру".
"Мы предложили России щедрые условия, включая отмену санкций. Мы попросили Россию прекратить свои атаки и встретиться непосредственно с Украиной для переговоров о мирном урегулировании. К сожалению, боевые действия продолжаются. Трагично, что это приводит к новым жертвам среди гражданского населения", - сказал он.
Посол США также напомнил о вторжении российских дронов в воздушное пространство третьих стран, включая наших союзников по НАТО, что "рискует еще больше расширить этот конфликт".
Он подчеркнул, что удары Украины по российскому энергетическому сектору и другой критической инфраструктуре ограничили способность Кремля финансировать свою военную экономику.
Уолтц также добавил, что Россия понесла более миллиона потерь и находится под давлением жестких международных санкций.
"Суть в том, что расходы для всех сторон были разрушительными, и пришло время закончить эту войну. И я надеюсь, что мы все согласны, что эта война не закончится военным путем. Лидеры России и Украины должны вести переговоры. И Россия, и Украина должны согласиться на перемирие", - подчеркнул посол.
Он напомнил, что в конце октября США ввели дополнительные санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний и пригрозил России новыми санкциями и дальнейшими поставками оружия Украине, если Кремль не прекратит огонь.
"Мы можем наложить дополнительные экономические санкции. Если Россия будет продолжать игнорировать призывы к прекращению огня, мы также будем продолжать предоставлять оружие для обороны Украины", - отметил Уолтц.
Напомним, американские и российские чиновники разработали план по завершению войны в Украине.
США консультировались с российским представителем Кириллом Дмитриевым относительно плана. После встречи с Дмитриевым, также обсудили план с советником президента Украины Владимира Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым.
Вчера, 20 ноября, Зеленский официально получил от США проект плана и в ближайшее время планирует обсудить его с американским лидером Дональдом Трампом.
В сети уже опубликовали полный текст мирного плана из 28 пунктов, который США призывают Украину и Россию подписать в ближайшее время.
Высокопоставленный чиновник Белого дома признал, что план "непростой" для Украины, но сказал, что США считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.