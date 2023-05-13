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Посол США: обучение ВСУ на Abrams скоро начнутся

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Украина, Суббота 13 мая 2023 20:11
Посол США: обучение ВСУ на Abrams скоро начнутся Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (flickr.com ukrainetrustedsources)
Автор: Карина Левицкая

В скором времени начнутся учения украинских военных на американских танках Abrams.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Поддержка военных усилий Украины продолжается и танки Abrams сейчас в Европе, где скоро начнется подготовка украинских военных", - сказала посол.

Она напомнила, что на примере Patriot, все увидели, как подготовленные в США украинские военные продолжают демонстрировать свою эффективность в использовании американской техники.

Напомним, мы сообщали, что танки Abrams прибыли в Германию для обучения украинских войск.

В Пентагоне пояснили, что 31 танк Abrams, который будет отправлен в Германию для обучения ВСУ, не попадет на фронт.

Глава Пентагона заявил, что Abrams, которые пройдут модификацию, поступят в Украину в начале осени.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что американские танки не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.

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