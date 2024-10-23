Посол США при НАТО сделала новое заявление о вступлении Украины в Альянс

Вступление Украины в НАТО

Новая волна обсуждения вступления Украины в НАТО поднялась после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина.

Немногим ранее французское издание Le Monde писало про категорически противоположную позицию Соединенных Штатов по вступлению Киева в Альянс. Журналисты издания уверяли, что США готовы пригласить Украину в НАТО.

Напомним, во время летнего саммита в Вашингтоне, Украина не получила приглашения к вступлению в НАТО. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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