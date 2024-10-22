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Украине нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина, - Зеленский

Вторник 22 октября 2024 14:44
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Украине нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Валерия Полищук, Милан Лелич

Президент Владимир Зеленский напомнил о решении Украины отказаться от ядерного оружия. Он выразил свое недовольство отсутствием надлежащих гарантий безопасности.

Об этом глава государства рассказал во время встречи с журналистами после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что Украина много лет назад отдала весь свой ядерный арсенал, рассчитывая на вступление в НАТО.

"Мы действительно в свое время отдали все наше ядерное оружие. Это было много лет назад. Мы должны были обменяться на НАТО. Это мое мнение. Я поделился им с Байденом и с Трампом. Вот почему я сказал, что не могу понять, где справедливость в отношении Украины", - заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина отдала оружие, но не получила обещанной безопасности.

"Мы отдали ядерное оружие. Мы не получили НАТО. И можете ли вы, я спросил их, можете ли вы назвать мне других союзников или другой "зонтик безопасности" или что-то подобное, какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО. Никто не может мне сказать. Поэтому это мои аргументы", - добавил Зеленский.

Президент также четко заявил, что Украина не просит возвращения ядерного оружия, но нуждается во вступлении в НАТО, чтобы иметь возможность защититься от агрессии России.

"Мы отдали, но ничего не получили взамен. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодня у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", - подытожил Зеленский.

Вступление Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО – ключевая цель ее внешней политики, которая стала еще более актуальной после начала полномасштабного вторжения России.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что приглашение Украины в Альянс и будущее членство - реальные шаги на пути к установлению мира.

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Владимир Зеленский НАТО Ядерное оружие
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