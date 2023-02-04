Посол в США: боевые самолеты для Украины постоянно в фокусе разговоров

Вопрос поставок боевых самолетов Украине постоянно находится в фокусе во время дискуссий с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксану Маркарову во время телемарафона.
"Самолеты в фокусе разговоров. Мы эти дискуссии начали давно и не прекращали", - заявила Макарова.
Она подчеркнула, что обычно переговорам способствуют встречи в "Рамштайне" и напомнила, что именно так было в случае с разблокировкой танков для Украины.
"Я надеюсь, что, как и с другими способностями, мы сможем вместе с нашими партнерами все решить", - подчеркнула посол.
Напомним, вчера министр обороны заявил, что Украина ведет переговоры о поиске платформы для получения авиации.
В свою очередь премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно принимать НАТО.
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