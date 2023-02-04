Посол в США: боевые самолеты для Украины постоянно в фокусе разговоров

Вопрос поставок боевых самолетов Украине постоянно находится в фокусе во время дискуссий с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксану Маркарову во время телемарафона.

"Самолеты в фокусе разговоров. Мы эти дискуссии начали давно и не прекращали", - заявила Макарова.

Она подчеркнула, что обычно переговорам способствуют встречи в "Рамштайне" и напомнила, что именно так было в случае с разблокировкой танков для Украины.

"Я надеюсь, что, как и с другими способностями, мы сможем вместе с нашими партнерами все решить", - подчеркнула посол.