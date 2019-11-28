Посол Угорщини виключає сепаратизм і автономію на Закарпатті

Фото: Іштван Ійдярто (wikipedia.org)

Посол Угорщини заявив, що на Закарпатті не було конфліктів на ґрунті національності

На Закарпатті немає передумов для появи угорського сепаратизму і подальшої автономії. Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.

Зокрема, посол зазначив, що на Закарпатті проживають 150 тис. угорців при 1,2 млн українців.

"Які є передумови до сепаратизму, автономії? Або в Києві думають, що більшість українців зовсім "не наші", вони прословацькі, проугорські? Закарпаття завжди було цікавою територією, але ніколи там конфліктів між українцями та іншими націями не було", - сказав Ийдярто.

Він підкреслив, що після Першої світової війни угорські землі відійшли різним країнам.

"Виходить, Угорщина зробила помилку, не знищивши нацменшини в свій час, щоб не дати потім привід анексувати свої території? Але хіба це правильна логіка? Ні. Це логіка війни, логіка конфлікту, якій не має бути місце. Ми чудово розуміємо, що з Росією Україні дуже складно, досягнення миру - це довгостроковий процес", - додав посол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ відкрила справу щодо сепаратизму спілки угорців Закарпаття. Справу було відкрито після того, як у газеті "Карпаталія" з'явилася ілюстрація з пофарбованими в колір угорського прапора районами Закарпатської області.