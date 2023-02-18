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Наев рассказал, есть ли у России силы для сухопутного наступления с Беларуси

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Украина, Суббота 18 февраля 2023 16:15
Наев рассказал, есть ли у России силы для сухопутного наступления с Беларуси Фото: командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На данный момент тех враждебных сил, которые находятся на территории Беларуси, недостаточно для сухопутного наступления. Но не исключено, что ситуация может измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

"Мы оцениваем уровень военной угрозы с учетом тех сил, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Этих сил недостаточно для сухопутного наступления на данный момент, но то, что может произойти в будущем, зависит от намерений противника", - рассказал он.

По его словам, украинским военным удалось значительно укрепить северную границу.

"Мы образовали систему инженерных заграждений, в том числе минно-взрывных, в десятки раз увеличив их насыщенность вдоль государственной границы. Сформировали систему оборонных рубежей и позиций", - добавил Наев.

Как сообщалось, по данным разведки, РФ продолжает давить на Беларусь по поводу войны в Украине. В то же время, в ближайшие недели риска открытого вторжения нет.

В то же время Лукашенко заявил о готовности вступить в войну в случае нападения на его страну.

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