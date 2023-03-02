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Посол рассказал, есть ли угроза вторжения России из Беларуси

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Украина, Четверг 02 марта 2023 13:04
Посол рассказал, есть ли угроза вторжения России из Беларуси Фото: посол рассказал, есть ли угроза вторжения России из Беларуси (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На данный момент у России нет сил для наступления с севера. Опасность подобного прорыва может появиться, если "россияне начнут передислоцировать те силы, которые сейчас держат за Уралом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД Украины Александра Щербы.

"Что касается наступления с Севера, мы должны верить своей разведке. А разведка говорит, что сейчас достаточных сил для этого нет. Если россияне начнут передислоцировать те силы, которые сейчас держат за Уралом, тогда опасность появится, - сказал он.

Как сообщалось, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что тех вражеских сил, которые находятся на территории Беларуси, недостаточно для сухопутного наступления.

Напомним, по данным украинской разведки, РФ продолжает давить на Беларусь по поводу войны в Украине. В то же время, в ближайшие недели риска открытого вторжения нет.

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