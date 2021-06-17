Посол РФ наступного тижня повернеться до США

Російський посол у Сполучених Штатах Анатолій Антонов наступного тижня повернеться до Вашингтона. У березні 2021 року він був відкликаний для консультацій.

Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова , передає "Інтерфакс".

"Ми виходимо з того, що наступний робочий тиждень він проведе вже безпосередньо у Вашингтоні", - заявила вона.

Нагадавши, посла РФ викликали на консультації до Москви у березні цього року після того, як президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна"вбивцею".

Вчора президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін домовилися про повернення своїх послів в Москву і Вашингтон.