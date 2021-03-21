ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Посол РФ в США вирушив до Москви для консультацій після заяви Байдена

Новость на русском → Москва, Неділя 21 березня 2021 00:57
Посол РФ в США вирушив до Москви для консультацій після заяви Байдена Фото: Джо Байден (Chip Somodevilla/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Посол Росії в США Анатолій Антонов залишив дипломатичне представництво і відправився з Вашингтона до Нью-Йорка для перельоту до Москви. МЗС РФ відкликало посла для консультацій після того, як президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею".

Про це повідомляє ТАСС.

Антонов не став давати жодних коментарів. О 13:10 за місцевим часом він виїхав на службовому автомобілі з території посольства. Він відкрив вікно і помахав рукою присутнім працівникам ЗМІ.

Антонов має прилетіти до Москви вранці в неділю, 21 березня.

20 березня Антонов повідомив про потенціал для нормалізації відносин двох країн через листи від американців, які надходять в посольство. За його словами, у них громадяни США вибачаються за заяви на адресу Росії.

Нагадаємо, цього тижня Байден назвав Путіна вбивцею і заявив, що той заплатить за втручання в американські вибори.

Путін, своєю чергою, побажав йому здоров'я.

"Коли ми оцінюємо інших людей і країни - це як дивитися в дзеркало... Хто обзивається, той так і сам називається", - наголосив він і запропонував провести дебати з Байденом в онлайні.

Американський лідер поки відмовляється коментувати можливість розмови з Путіним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Джозеф Байден Володимир Путін
NEWS
На півночі Мексики лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів
На півночі Мексики лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні