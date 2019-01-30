Посол Польщі висловив підтримку ПЦУ

Ян Пєкло 29 січня провів зустріч з митрополитом Епіфанієм

Посол Польши в Украине Ян Пекло во время встречи с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием 29 января выразил поддержку Польши процесса унификации украинского православия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Единая поместная Украинская Православная Церковь".

Как отмечается, обсудили религиозную ситуацию в Украине, значение новейших событий, связанных с признанием Украине автокефалии и следующий путь сотрудничества между Посольством Республики Польша в Киеве и украинской Церковью.

"Во время встречи в Киеве с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием я хотел, в первую очередь, выразить поддержку Польши для Украины и процесса унификации украинского православия", - сказал Пекло.

Польский посол также поздравил митрополита Киевского Епифания с выбором его в результате Объединительного собора предстоятелем независимой от России автокефальной Православной церкви Украины.

"Для нас особенно важным является уверения со стороны Епифания, что переход приходов в новой Церкви будет мирным и длительным процессом. Его спокойные и взвешенные слова показывают огромный контраст между действительностью и российской пропагандой, которая говорит, что автокефалия может привести даже к кровопролитию", - отметил посол.

Напомним, ранее Епифаний заявил, что юридическое оформление ПЦУ завершится в ближайшее время. В частности, будет зарегистрирован руководящий орган - Киевская митрополия.

РБК-Украина писало, что президент Польши Анджей Дуда своим указом от 4 декабря уволил посла в Украине Яна Пекло. Его отзовут с должности 31 января 2019 года.