Украина хочет в 2025 году открыть все переговорные кластеры с ЕС, - Зеленский

Украина хочет открыть все переговорные кластеры с Европейским Союзом. Это может произойти в течение следующего 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский выразил благодарность за начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе и подчеркнул важность достижения прогресса в 2025 году во время председательства Польши и Дании.

"Наша цель - открыть все кластеры в течение следующего года. Мы достигли значительного прогресса в обеспечении финансовой стабильности Украины. Благодаря вашей поддержке мы чувствуем себя увереннее относительно следующего года", - заявил президент

Он также поблагодарил страны, которые заключили долгосрочные соглашения о поддержке, назвав это весомой помощью.

Отдельно Зеленский отметил необходимость более активного использования замороженных российских активов для противодействия агрессии.

"Мы также должны четко определиться с замороженными российскими активами - их надо активнее использовать для противодействия агрессии", - подчеркнул он.