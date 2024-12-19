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Украина хочет в 2025 году открыть все переговорные кластеры с ЕС, - Зеленский

Украина, Четверг 19 декабря 2024 16:09
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Украина хочет в 2025 году открыть все переговорные кластеры с ЕС, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина хочет открыть все переговорные кластеры с Европейским Союзом. Это может произойти в течение следующего 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский выразил благодарность за начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе и подчеркнул важность достижения прогресса в 2025 году во время председательства Польши и Дании.

"Наша цель - открыть все кластеры в течение следующего года. Мы достигли значительного прогресса в обеспечении финансовой стабильности Украины. Благодаря вашей поддержке мы чувствуем себя увереннее относительно следующего года", - заявил президент

Он также поблагодарил страны, которые заключили долгосрочные соглашения о поддержке, назвав это весомой помощью.

Отдельно Зеленский отметил необходимость более активного использования замороженных российских активов для противодействия агрессии.

"Мы также должны четко определиться с замороженными российскими активами - их надо активнее использовать для противодействия агрессии", - подчеркнул он.

Заметим, что ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о том, что со следующего года европейские страны будут выделять каждый месяц на восстановление Украины 1,5 млрд евро.

В то же время премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что замороженные российские активы и фонды ЕС могут объединить. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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