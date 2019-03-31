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Посол назвав кількість українців, які проголосували в Німеччині

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 22:48
Посол назвав кількість українців, які проголосували в Німеччині
Фото: голосування у Німеччині (twitter.com/MelnykAndrij)

У голосуванні взяли участь 7224 громадян

У ході виборів 2019 своїм правом голосом в Німеччині на закордонних виборчих дільницях скористалися понад 7,2 українці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Німеччині Андрія Мельника. 

Зокрема, голосування у Берліні завершилося без жодних інцидентів. У присутності спостерігачів і ЗМІ розпочався підрахунок голосів.

"Сердечно дякуємо усім нашим співвітчизникам, хто прийшов на виборчі дільниці у Німеччині. За даними ДВК, всього у голосуванні взяли участь 7224 громадян! Окремі слова подяки - членам виборчих комісій, спостерігачам та ЗМІ за Вашу важливу волонтерську працю на благо України!", - повідомив посол. 

Зазначимо, під час виборів у Німеччині працювали п'ять виборчих дільниць. 

Фото: голосування у Німеччині (twitter.com/MelnykAndrij)

Посол назвав кількість українців, які проголосували в НімеччиніВсього за даними Державного реєстру виборців на закордонних виборчих дільницях мали змогу проголосувати 530 тис. українців.  

Раніше РБК-Україна писало, що за кордоном не зможуть проголосувати громадяни, які не зможуть особисто бути присутнім на виборчій дільниці.

Нагадаємо, першою країною, де стартувало голосування на виборах президента України, стала Австралія. 

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