Посол Мельник виправдався за образу на адресу Шольца, згадавши Зеленського

Посол України в Німеччині Андрій Мельник, якого за кілька тижнів у Берліні змінить інший дипломат, визнав, що його образливі висловлювання на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца були помилкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому Zeit.
"Так, напевно, це було недоречно, це була емоційна реакція", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста, чи було помилкою назвати Шольца "ображеною ліверною ковбасою".
Водночас на думку Мельника, не завжди стримування емоцій - це добре, хоча стриманість притаманна представникам дипломатичної сфери.
"Дипломат - не робот. Я думаю, що ви не повинні робити роботу без емоцій. Особливо в неспокійні часи людям потрібні емоції та пристрасть. Якби наш президент Зеленський не виявляв жодних емоцій і не підбадьорював людей, не було б у суспільстві такої сильної згуртованості, щоб протистояти переважній силі Росії", - сказав він.
Президент Володимир Зеленський 9 липня звільнив низку послів України. Серед них голова дипломатичної місії у Німеччині Андрій Мельник.
Німецькі ЗМІ повідомляли, що посол України Андрій Мельник після восьми років на посаді може перейти працювати в МЗС.
Змінити Мельника на посаді може 47-річний Олексій Макєєв.
Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що готовий принести вибачення канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за те, що раніше порівняв його з "ображеною ліверною ковбасою".
Як повідомлялося, нещодавно Мельник відповів прем'єру німецької землі Саксонія Міхаелю Кречмеру, який запропонував заморозити повномасштабну війну Росії проти України. Він запропонував йому засунути голову до морозильної камери.
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