UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посол Мельник оправдался за оскорбления в адрес Шольца, упомянув Зеленского

Фото: бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник (facebook com UkrBotschaftBerlin)
Автор: Наталия Гурковская

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, которого через несколько недель в Берлине сменит другой дипломат, признал, что его оскорбительные высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца были ошибкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому Zeit.

"Да, наверное, это было неуместно, это была эмоциональная реакция", - сказал он отвечая на вопрос журналиста, было ли ошибкой назвать Шольца "обиженной ливерной колбасой".

В то же время, по мнению Мельника, не всегда сдерживание эмоций - это хорошо, хотя сдержанность присуща представителям дипломатической сферы.

"Дипломат - не робот. Я думаю, что вы не должны делать работу без эмоций. Особенно в неспокойные времена людям нужны эмоции и страсть. Если бы наш президент Зеленский не проявлял никаких эмоций и не подбадривал людей, не было бы в обществе такой сильной сплоченности, чтобы противостоять превосходящей силе России", - сказал он.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский 9 июля уволил ряд послов Украины. Среди них глава дипломатической миссии в Германии Андрей Мельник.

Немецкие СМИ сообщали, что посол Украины Андрей Мельник после восьми лет на должности может перейти работать в МИД.

Сменить Мельника на должности может 47-летний Алексей Макеев.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что готов принести извинения канцлеру Германии Олафу Шольцу за то, что ранее сравнил его с "обиженной ливерной колбасой".

Как сообщалось, недавно Мельник ответил премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил заморозить полномасштабную войну России против Украины. Он предложил ему засунуть голову в морозильную камеру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Мельник