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Посол Латвии рассказал, как этнические россияне шпионят против НАТО

НАТО Россия, Вторник 04 июня 2024 16:00
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Посол Латвии рассказал, как этнические россияне шпионят против НАТО Фото: посол Латвии в Украине Илгварс Клява (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова, Милан Лелич

Россия пытается использовать этнических россиян и их родственников на территории западных стран на основании эмоциональной привязанности, в частности, в целях шпионажа. Россияне стремятся использовать все каналы для достижения поставленных целей.

Об этом заявил посол Латвии в Украине Илгварс Клява в интервью РБК-Украина.

"Одна цель - это, конечно, присутствие сил НАТО в Латвии, во всех странах Балтии, а также в Польше, Румынии, на всем восточном фланге НАТО. Конечно, там есть российский интерес: происходящий шпионаж, какие силы НАТО заходят, сбор информации", заявил Клява.

Кроме того, по словам посла Латвии, россияне также используют местное население для шпионажа и дальнейшего сбора информации.

"Их ловят, судят и выносят приговоры", – говорит он.

"Мелкие раздражительные вещи"

Кроме того, как отметил Клява, россияне пытаются делать мелкие раздражительные вещи.

"В Латвии, например, нацарапать на стене знак "Z" или что-то такое. Это не имеет большого значения, но только для того, чтобы создать психологический дискомфорт", - заметил он.

Посол Латвии отмечает, что в их стране фиксировались случаи, когда некоторые исторические памятники были повреждены краской.

"Это, скажем так, не опасно для жизни, но это раздражает. Но людей ловят и тоже судят", - отметил Клява.

По его словам, в частности, недавно полиция поймала человека, который бросил коктейль Молотова в окно Музея оккупации Латвии. Его завербовал через Telegram-каналы человек, находившийся в тюрьме.

Шпионы РФ в западных странах

Напомним, накануне в Румынии арестован шпион, который передавал Москве данные о военной технике для Украины.

Также сообщалось, что в Вене арестован бывший офицер Федерального ведомства по защите конституции и борьба с терроризмом по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Кроме того, в начале мая польский премьер Дональд Туск предложил возобновить польскую Комиссию по расследованию российского влияния. Причиной стал инцидент с польским судьей Томашем Шмидтом и риск роста в стране шпионажа в пользу РФ.

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