В Польше усиливают борьбу со шпионажем в пользу РФ: что предлагается

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил восстановить польскую Комиссию по расследованию российского влияния. Причиной стал инцидент с польским судьей Томашем Шмидтом и риск роста в стране шпионажа в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава правительства отметил, что на повестке дня стоит вопрос возобновления работы или создания соответствующего органа, который будет более эффективно расследовать российское влияние на польскую политику.

"У нас есть комиссия (по вопросам российского влияния. -ред.), но существуют конституционные оговорки касательно ее работы", - сказал Туск журналистам после встречи по вопросам безопасности, в ходе которой обсуждалась шпионская угроза со стороны России и Беларуси.

Одной из главных причин этого предложения стал инцидент с судьей Варшавского административного суда Томашем Шмидтом, который имел доступ к польским военным тайнам, и недавно попросил убежища в Беларуси.

Туск попросил подготовить рекомендации по возобновлению работы Комиссии Томаша Семоняка - члена кабинета министров, ответственного за координацию польских спецслужб.

"У нас нет сомнений... что господин Шмидт служит иностранному государству, иностранным службам", - сказал Семоняк в интервью частному телеканалу TVN24, подчеркнув тот факт, что судья выступал на беларуском и российском телевидении с нападками на польское правительство.

"Вы видите из последовательности событий, как быстро он оказался на российском государственном телевидении ... что это спланированная операция, которая сегодня, прежде всего, приобрела пропагандистское измерение", - сказал он.

Комиссия по расследованию российского влияния была сформирована в 2023 году предыдущим националистическим правительством Польши "Право и Справедливость" (PiS). Однако группа "Гражданская коалиция" Туска осудила деятельность органа, назвав его "инструментом охоты на ведьм" против него, поскольку она может запрещать политикам занимать должности.

Комиссия также столкнулась с оппозицией со стороны Европейского Союза и пока не функционирует.