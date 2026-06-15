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Посол на Кипре уходит с поста со скандалом, в МИД сделали заявление

16:32 15.06.2026 Пн
2 мин
Что стало причиной увольнения?
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Сергей Нижинский, посол Украины на Кипре (facebook.com sergiy.nizhynskyi.2025)

Посол Украины на Кипре Сергей Нижинский уходит в отставку. Дипломат заявил, что причиной стали "незаконные требования" министра иностранных дел, однако в МИД это опровергают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания LB.ua и комментарий пресс-службы МИД Украины.

Заявление посла об отставке

Сегодня днем СМИ сообщили, что Нижинский написал заявление об отставке на имя президента Украины.

Свое решение он аргументировал тем, что министр иностранных дел Андрей Сибига якобы требовал от него выполнять решения, которые противоречат украинскому законодательству и способны нанести ущерб государству.

Реакция МИД

В пресс-службе МИД в ответ на запросы журналистов назвали такие обвинения ложными и манипулятивными.

Там отметили, что по закону Нижинский вообще не имеет права самостоятельно подавать в отставку с дипломатической службы, поскольку не имеет необходимой для этого категории и ранга. Поэтому в министерстве есть много вопросов к правовой основе обнародованного документа.

"На самом деле речь идет не о его добровольной "отставке" - на момент, когда он слил это в СМИ, он уже был представлен на отзыв", - подчеркнули в МИД.

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Причины отзыва

Глава МИД еще 10 июня внес президенту представление об отзыве Нижинского. Основанием для этого стало отсутствие существенных результатов в работе, пассивность посла и создание им репутационных рисков для государства во время председательства Кипра в ЕС.

"Решение об открытии кластера, как и большинство других важных шагов в этот период, было достигнуто вопреки, а не благодаря его работе. Его пребывание в Республике Кипр характеризовалось инертностью, пассивностью и репутационными рисками для государства", - заявили в пресс-службе МИД.

В министерстве считают, что дипломат заранее узнал о своем отзыве и решил имитировать добровольное увольнение через СМИ, параллельно выдвинув "безосновательные обвинения руководству".

Напомним, этой весной президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе.

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