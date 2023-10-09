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Посол Израиля прокомментировал возможность наземной операции в Газе

Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Израильские военные уничтожили почти всех террористов ХАМАС, которые проникли на территорию государства, бойцы уничтожают "инфраструктуру террора" в Секторе Газа. При этом в будущем возможно и проведение наземной операции.

Об этом сообщает посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что Израиль пережил беспрецедентное нападение на свою территорию. Сейчас известно о более чем 700 погибших и несколько тысяч раненых.

Посол подчеркнул, что Израиль имеет дело с террористами, которые "потеряли какой-либо человеческий облик, не имеют никаких моральных ограничений". Поэтому страна должна принимать это во внимание, проводя военную операцию.

"То, что происходит сейчас: практически все террористы, проникшие на территорию Израиля, уничтожены и сейчас начинается следующий этап объявленной операции по уничтожению инфраструктуры террора в Секторе Газа. Сейчас происходят воздушные атаки на инфраструктуру террора в Секторе Газа, но впоследствии нельзя исключить и наземную операцию", - сказал он.

Бродский не раскрыл планы командования армии, но и не исключил возможность взятия Сектора Газа под контроль Израилем.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Уже вечером ЦАХАЛ вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС. Сегодня Израиль вернул под контроль все районы, но на территории еще могут быть боевики ХАМАС.

Еще 7 октября в Израиле начали говорить о возможном проведении наземной операции в секторе Газа. При этом вчера в Пентагоне заявляли, что наземная операция Израиля может начаться в ближайшие 48-72 часа.

Также добавим, что сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал президенту США Джо Байдену, что у страны нет другого выбора, кроме как начать наземную операцию в Секторе Газа.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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ИзраильХАМАССектор Газа