Посол Израиля Михаэль Бродский: Сейчас у нас продолжение войны за независимость

О текущей ситуации в Израиле, параллелях с терактами 11 сентября, поддержке со стороны Украины и дальнейшем развитии событий на Ближнем Востоке – в интервью РБК-Украина рассказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Атака террористов из ХАМАС против Израиля, начатая 7 октября, по масштабам стала беспрецедентной за последние десятилетия. На данный момент фактически все боевики, проникшие на территорию Израиля, уже нейтрализованы.

Но, очевидно, масштаб боевых действий пока будет лишь нарастать. В рамках операции "Железные мечи", израильская армия интенсивно бьет с воздуха по объектам террористов в Секторе Газа, на слуху начало и наземной кампании. Кроме того, нельзя исключать и открытия второго фронта уже на севере Израиля – если базирующаяся в приграничных районах Ливана группировка "Хезболла" решит перейти к наступательным действиям.

В разговоре с РБК-Украина посол Израиля в Киеве Михаил Бродский признает, что текущие события уже нанесли израильтянам травму, сопоставимую с войной Судного дня, последней крупной арабо-израильской войной, случившейся ровно полвека назад, в октябре 1973 года. И говорит, что главное сейчас – ликвидировать непосредственную угрозу Израилю и разрушить инфраструктуру террористов в Секторе Газа. "Пока не ликвидирована непосредственная угроза жизни израильтян, все без исключения будут поддерживать действия армии и других структур, связанных с безопасностью", – говорит Бродский.

– Какая текущая ситуация и какие настроения в Израиле на данный момент?

– Израиль пережил беспрецедентное нападение на свою территорию. Сегодня известно о более 700 погибших, несколько тысяч раненых. Ужасные кадры и видео показывают, что мы имеем дело с террористами, которые потеряли всякий человеческий облик, которые не имеют никаких моральных ограничений. И Израиль должен принимать это в расчет, проводя военную операцию.

То, что происходит сейчас: практически все террористы, которые проникли на территорию Израиля, уничтожены и сейчас начинается следующий этап операции, которая была объявлена, по уничтожению инфраструктуры террора в Секторе Газа. Сейчас происходят воздушные атаки на инфраструктуру террора в Секторе Газа, но впоследствии нельзя исключить и наземную операцию.

– Один из возможных вариантов – Сектор Газа в какой-то перспективе будет взят под контроль израильской армией?

– Я не могу этого исключать. Я не знаю, какой образ действий будет выбран командованием израильской армии, но полностью исключать этого нельзя.

– Израиль уже отошел от изначального шока и перехватывает инициативу?

– По поводу инициативы вы правы, но по поводу шока – конечно, Израиль до сих пор находится в шоке, потому что потерять такое огромное количество и военных и гражданских людей для такой небольшой страны – это колоссальный шок и колоссальная трагедия. Думаю, еще долго Израилю придется зализывать раны. И еще важно, что в руках ХАМАСа находятся, скорее всего, более сотни заложников, это существенно осложняет ситуацию. Особенно учитывая, как чувствительно относятся к этому вопросу в Израиле, а среди заложников есть и женщины, и дети. Это колоссальная травма для Израиля, которую уже можно сравнить с травмой войны Судного дня.

Другое сравнение, которое я видел часто и которое, наверное, имеет право на существование – сравнение с 11 сентября, когда был совершен чудовищный теракт против США, нечто подобное ощущают в Израиле.

– То есть, это "израильское 11 сентября"?

– Можно сказать и так.

– Очевидно, что имели место какие-то ошибки, просмотры, халатность со стороны израильской разведки и военных. "Разбор полетов" и принятие соответствующих кадровых решений пока отложены?

– Думаю, что все выводы будут сделаны позже. Обсуждение в Израиле идет, общественность задает вопросы, это нормально, но все выводы о том, как это случилось, что именно произошло, будут сделаны позже. Сегодня все силы направлены на то, чтобы защитить израильтян и уничтожить инфраструктуру террора в Секторе Газа, все мысли израильтян только об этом. Естественно, потом будет расследование того, что произошло, будет разбор полетов, я уверен, что будут сделаны выводы.

– В Израиле в последнее время была сложная внутриполитическая обстановка, противостояние – но в последние дни есть призывы от лидеров различных партий к формированию правительства национального единства в связи с ситуацией. Зачем оно нужно и будет ли сформировано?

– Для Израиля это обычная ситуация: общество и политики всегда объединяются в такие минуты, минуты угрозы, минуты войны, и оппозиция поддерживает правительство в защите государства. Я не знаю, будет ли в итоге создано правительство национального единства, но я могу точно сказать, что пока длятся военные действия, пока не ликвидирована непосредственная угроза жизни израильтян, все без исключения будут поддерживать действия армии и других структур, связанных с безопасностью.

– Как в Израиле оценивают международную поддержку после начала этих событий? Заметили ли в Израиле в частности то, что на всех уровнях украинцы сразу же выступили в их поддержку?

– Большинство стран мира поддержали Израиль, право Израиля на защиту своей территории, своего населения, на самооборону. И я рад, что Украина в числе этих стран. Мы чувствуем поддержку на всех уровнях со стороны Украины, благодарны за эту поддержку, ценим проявление этой солидарности с Израилем и со стороны власти, включая президента, который говорил с нашим премьер-министром, и правительства, и парламента, и мэров многих городов, и простых украинцев, которые поддерживают Израиль.

Вчера в Киеве и других городах были изображения флагов Израиля на электронных табло. Для нас это очень важно, в Израиле об этом знают, мы понимаем, что Украина чувствует общность судьбы с Израилем, так же как израильтяне чувствовали и поддерживали Украину, когда здесь началась война более полутора лет назад.

– Ваш коллега, посол Германии в Украине Мартин Егер написал в Твиттере: "Это та же самая война, которая ведется здесь в Украине. Свобода должна быть защищена против всего террористического зла". Насколько вы согласны с тезисом, что это одна и та же в война, в общем и целом?

– Многие вещи сегодня взаимосвязаны, и нельзя сказать, что ситуация в Украине сегодня не влияет на Ближний Восток и наоборот. Но я не могу сказать, что это одна и та же война. Израиль уже десятки лет ведет войну за свое существование. 75 лет, с самого начала существования государства Израиль, мы защищаем свою независимость против арабских государств, затем против террористов.

И то, что произошло три дня назад – это продолжение войны против Израиля, за которой сегодня стоит Иран, который поддерживает террор не только на Ближнем Востоке, но и в самых разных странах, и никогда не скрывал своего желания уничтожить Израиль. Поэтому прежде всего для нас это продолжение войны за независимость и существование Израиля на Ближнем Востоке.

– Послед того, что случилось, начиная с субботы, регион Ближнего Востока уже никогда не будет таким, как его привыкли видеть в последние несколько десятилетий, все сильно поменяется?

– Думаю, можно это допустить. Наш регион в результате того, что произошло, изменится и Израиль настроен очень решительно, чтобы уничтожить инфраструктуру ХАМАСа в Секторе Газа и не допустить, чтобы что-то подобное когда-либо произошло еще раз.