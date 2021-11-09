RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Посол Грузії розповів МЗС про ситуацію з переведенням Саакашвілі у в'язничну лікарню

Автор: Дмитро Левицький

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі поінформував українське Міністерство закордонних справ про ситуацію з Михайлом Саакашвілі. Це відбулося під час зустрічі посла з заступником глави МЗС України Миколою Точицьким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Грузинський посол розповів представнику МЗС про обставини переведення екс-президента Грузії Саакашвілі з виправної колонії до пенітенціарного медичного закладу в Глдані.

"Точицький підкреслив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном є пріоритетом для Української держави. Заступник міністра привернув увагу до вчорашньої ноти МЗС України, переданої до МЗС Грузії, та висловив сподівання на її позитивний розгляд грузинською стороною", - розповіли в міністерстві.

Нагадаємо, вчора грузинська влада перевела Саакашвілі до в'язничної лікарні попри те, що він від цього відмовлявся.

Після цього МЗС України надіслало ноту протесту Грузії, оскільки українську сторону не проінформували про переведення Саакашвілі.

Сам Саакашвілі у листі з в'язничної лікарні повідомив, що його обдурили. За словами Саакашвілі, йому сказали, що переведуть до цивільної лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГрузіяМіхеіл СаакашвіліМЗС