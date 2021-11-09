Посол Грузії розповів МЗС про ситуацію з переведенням Саакашвілі у в'язничну лікарню

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі поінформував українське Міністерство закордонних справ про ситуацію з Михайлом Саакашвілі. Це відбулося під час зустрічі посла з заступником глави МЗС України Миколою Точицьким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.